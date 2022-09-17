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Выборы - 2022

Новости 15:44

Столице Казахстана вернули прежнее название Астана

фото ЗакС политика Столице Казахстана вернули прежнее название Астана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил обратное переименование столицы государства из Нур-Султана в Астану, о чем говорится на его официальном сайте. Законопроект, принятый накануне единогласно представителями обеих палат парламента, также включает в себя изменение сроков президентской власти. Благодаря поправкам в Конституцию отныне глава государства избирается не более чем на один семилетний срок.

Нынешней осенью в стране должны будут пройти досрочные президентские выборы.

Примечательно, что Нур-Султаном столица стала в 2019 году по предложению самого же Токаева, который таким образом отдал дань уважения ушедшему в отставку предыдущему главе государства Нурсултану Назарбаеву.


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