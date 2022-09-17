Старинный особняк в Лодейном Поле станет музеем христианской культуры

Историческое здание в Лодейном Поле (проспект Ленина, 41) чиновники решили приспособить под новое историко-культурное пространство, о чем сообщает пресс-служба правительства Ленобласти. Музей христианских артефактов, в том числе редчайших икон XVII века, сможет разместиться в двухэтажном деревянном особняке после того, как для Детской школы искусств достроят новое здание и она в него переедет.

"В Лодейном Поле очень большие фонды, которые мы сейчас не имеем возможности показывать из-за отсутствия площадей", - рассказал вице-губернатор Владимир Цой.

Особняк на проспекте Ленина примечателен тем, что в годы Гражданской войны в нем базировался штаб Онежской военной флотилии.

фото: Админка Ленобласти / Telegram