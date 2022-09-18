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Новости 14:45

В детской поликлинике № 30 на Вербной установили новое оборудование

фото ЗакС политика В детской поликлинике № 30 на Вербной установили новое оборудование

На территории Приморского района продолжают модернизировать городские поликлиники, передаёт пресс-служба комитета по здравоохранению. В рамках программы капитального ремонта в медучреждениях появляется новое медоборудование.

Так, в детской поликлинике № 30 на Вербной улице установили обновлённые аппараты. Там появился спирограф, который помогает оценивать нарушения работы дыхательной системы.

Также в поликлиническом отделении появились электроэнцефалограф для диагностики неврологической патологии и велоэргометр, который необходим для оценки нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

Отметим, что в следующем году в поликлинику поставят также оборудование для эндоскопических исследований.


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