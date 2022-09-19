Страны Балтии и Польша закрыли границы для россиян с шенгенскими визами

Начиная с понедельника, 19 сентября, Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают свои границы на въезд россиян с шенгенскими визами, напоминает РБК.

Исключения сделают только для тех, кто едет к родственникам, для дипломатов и владельцев вида на жительство, а также для тех, кто имеет учебные, рабочие и гуманитарные визы.

Финляндия, таким образом, осталась единственной страной Евросоюза, которая граничит с Россией и куда граждане РФ пока ещё имеют право въезжать.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что уже девять стран ЕС прекратили приём документов на визы от россиян.