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Страны Балтии и Польша закрыли границы для россиян с шенгенскими визами

фото ЗакС политика Страны Балтии и Польша закрыли границы для россиян с шенгенскими визами

Начиная с понедельника, 19 сентября, Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают свои границы на въезд россиян с шенгенскими визами, напоминает РБК.

Исключения сделают только для тех, кто едет к родственникам, для дипломатов и владельцев вида на жительство, а также для тех, кто имеет учебные, рабочие и гуманитарные визы. 

Финляндия, таким образом, осталась единственной страной Евросоюза, которая граничит с Россией и куда граждане РФ пока ещё имеют право въезжать.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что уже девять стран ЕС прекратили приём документов на визы от россиян.


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