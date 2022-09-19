Количество новых пациентов с COVID-19 в России уменьшилось почти на 10 тысяч по сравнению с пятницей

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться, следует из данных федерального оперштаба от 19 сентября. Достигнув максимального за последние дни значения в пятницу, 16 сентября (59 035), кривая пошла на спад и достигла к понедельнику значения 49 488 заболевших за сутки.

За сутки в стране зарегистрировано 2 054 случая госпитализации и 38 595 — выздоровления. Также зафиксирован 91 летальный исход, связанный с коронавирусом.

В Петербурге за сутки выявлен 3 991 случай коронавируса при 127 госпитализациях и 3 684 выздоровлениях. За прошедшие 24 часа зафиксирована смерть 16 человек в связи с ковидом.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о росте смертности от ковида в 3,5 раза за последние полтора месяца.