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Новости 12:53

Кабмин планирует продлить кредитные каникулы до конца марта 2023 года

фото ЗакС политика Кабмин планирует продлить кредитные каникулы до конца марта 2023 года

Правительство России подготовило проект постановления о продлении до 31 марта 2023 года срока обращения граждан в банки для предоставления кредитных каникул. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

"Механизм "кредитных каникул" показал достаточно высокую эффективность в качестве оперативной меры, направленной ‎на предотвращение дефолтов заемщиков, столкнувшихся со снижением дохода, ‎и на поддержание их платежеспособности. Продление срока действия механизма "кредитных каникул" позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и не успевших воспользоваться данной мерой, а также уменьшить риски финансовой стабильности кредиторов", — говорится в пояснительной записке к документу.

По действующим правилам, граждане могут обратиться в банки с просьбой о предоставлении кредитных каникул в срок до 30 сентября. Таким правом обладают россияне, чьи доходы сократились не менее чем на 30 % относительно среднего значения за предыдущий год. Льготный период можно получить на срок до полугода, программа действует в отношении займов, полученных до 1 марта 2022 года.

Закон о поддержке граждан и представителей малого и среднего бизнеса был подписан президентом Владимиром Путиным в начале марта.


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