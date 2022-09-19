Baza: Правительство не поддержало законопроект Хинштейна об административной ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Правительство не стало поддерживать законопроект депутата Госдумы Александра Хинштейна ("Единая Россия") о введении административной ответственности за ЛГБТ-пропаганду, утверждает издание Baza 19 сентября. По информации журналистов, сама идея парламентария кабмину "понравилась", однако на судьбе проекта это отношение не сказалось.

Как пишет Baza, чиновники указали, что предлагаемые изменения должны быть основаны на статистике и правоприменительной практике, свидетельствующих о росте правонарушений в рассматриваемой сфере. Однако в предложенном Хинштейном проекте такие обоснования отсутствуют.

Также кабмин обеспокоился способностью граждан выплачивать штрафы за ЛГБТ-пропаганду "с учётом актуальной социально-экономической обстановки санкций", сообщило издание. Наконец, принятие закона спровоцировало бы рост нагрузки на должностных лиц и судей и привело бы к необходимости увеличить их численность, передает Baza мнение правительства.

С учетом описанных выше факторов кабмин не поддержал предложенную Хинштейном редакцию законопроекта.

Ранее Хинштейн извещал о благоприятном отзыве Роскомнадзора на свою инициативу.

UPD: Сам депутат назвал сообщение издания Baza "фейком" и выложил в подтверждение своих слов сканы проекта официального отзыва Минюста от 16 сентября со словами о поддержке инициативы правительством. В ответ Baza заявила о том, что 13 сентября Минюст якобы разослал в министерства отрицательный отзыв на проект Хинштейна и выложила скрины документа в подтверждение своей позиции.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна