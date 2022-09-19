В Петербурге добавили ковидных коек: в красных зонах заняты почти 90% мест

Петербургские власти приняли решение добавить инфекционных коек для пациентов с коронавирусом: по состоянию на 19 сентября в городе для заражённых доступны 2682 места, тогда как в прошлую пятницу их было 2612, говорится в эпидемической справке Смольного.

Согласно документу в больницах заняты почти 90% из организованных COVID-коек, госпитализированы 2392 человека. Суточный прирост составил 127 горожан. 219 пребывают в реанимации, 71 - подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ещё 26 794 петербуржца проходят лечение на дому.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о росте смертности от ковида в 3,5 раза за последние полтора месяца.