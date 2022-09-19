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Новости 14:26

До конца года в Петербурге обновят оборудование ещё на нескольких спортплощадках

фото ЗакС политика До конца года в Петербурге обновят оборудование ещё на нескольких спортплощадках

В Северной столице продолжается обновление спортивных площадок в рамках регионального проекта "Спорт – норма жизни", на данные цели в текущем году заложено свыше 365 млн рублей, информирует пресс-служба

Средства будут направлены на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, а также на приведение в порядок внутридворовых спортплощадок. Обновление, к примеру, не так давно завершилось в Петроградском районе на Каменноостровском проспекте. До конца октября в этом районе отремонтируют ещё две площадки, как и в Петродворцовом районе.

В ближайшем времени состоится открытие новых спортобъектов: крытого катка в Василеостровском районе, центра спортивной подготовки по баскетболу в Купчино и регионального центра по хоккею в Калининском районе.


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