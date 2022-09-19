Подозреваемый госизмене 81-летний ученый Митько госпитализирован

Состояние президента Арктической академии наук Валерия Митько стремительно ухудшается, сообщил 19 сентября правозащитный проект "Первый отдел" в своем Telegram-канале. По словам юристов, за последний месяц на дом к 81-летнему ученому трижды пришлось вызывать скорую помощь, а теперь он госпитализирован.

Сейчас Митько находится в отделении неврологии, где ему предстоит пробыть как минимум неделю, сообщили правозащитники. Несколько дней назад его навестил адвокат, констатировавший ухудшение состояния подзащитного.

"Если раньше президент Арктической академии наук был готов бороться за свою невиновность до конца и сохранял боевой настрой, то сейчас находится в подавленном состоянии. По мнению защиты, текущее состояние здоровья учёного делает невозможным проведение с ним каких-либо процессуальных действий", — указали в "Первом отделе".

Уголовное дело против Митько было возбуждено летом 2020 года, его подозревают в государственной измене. По версии следствия, ученый якобы мог передавать Китаю секретные сведения в ходе своих поездок с лекциями в эту страну. Ученый находится под домашним арестом больше двух лет.