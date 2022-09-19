В Петербурге выставили на торги квартиру директора Ижорского завода за 46 млн рублей

Некогда принадлежавшая бывшему председателю исполкома Ленсовета и экс-директору Ижорского завода Андрею Кузнецову квартира на улице Куйбышева выставлена на торги, обратил внимание "Деловой Петербург". Стартовая цена лота - 46 млн рублей.

Жилплощадь располагается в знаменитом доме с колоннами, который фасадом выходит на Троицкую площадь.

Квартира находится в шестой парадной на пятом этаже. Она состоит из трёх комнат, кухни, ванной, санузла, подсобных помещений; в ней есть два французских балкона, находящихся среди колоннады фасада. Общая площадь помещений - 84,7 м2.

Торги пройдут 29 сентября. К лоту, кроме самой квартиры, прилагается также 10 уникальных автографов, книги, мемориальные предметы, живописные полотна и предметы декоративно-прикладного искусства на общую сумму около 60 млн рублей.