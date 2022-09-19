Госпиталь для ветеранов войн развернул 70 коек для пациентов с коронавирусом

Госпиталь для ветеранов войн решил вновь развернуть 70 койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией, уведомили "Петербургский дневник" в комитете по здравоохранению.

Решение обосновано ростом как заболеваемости COVID-19, так и уровнем госпитализаций заражённых горожан.

Напомним, что по состоянию на понедельник, 19 сентября, в Северной столице заняты практически 90% коек для пациентов с ковидом. В общей сложности в больницах лежат 2392 человека. Только за последние 24 часа поступило 127 инфицированных.