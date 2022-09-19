В комитете по природопользованию считают, что пока рано оценивать эффективность "мусорной реформы"

На заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды Законодательного собрания Петербурга 19 сентября обсудили работу системы обращения с отходами, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. В ходе обсуждения вопроса депутат от "Яблока" Борис Вишневский поинтересовался у заместителя председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Ивана Казакова качественными и количественными оценками реализации "мусорной реформы". Чиновник заявил, что пока для значимой оценки прошло слишком мало времени.

- Действительно, люди хотят увидеть какие-то положительные изменения. Здесь крайне сложно... В одночасье изменить значительно ситуацию, которая была, наверно, невозможно, - считает чиновник.

По мнению Казакова, плюсом реформы сейчас можно назвать прозрачность в работе единого оператора отходов. Всегда можно увидеть, сколько отходов от какого дома собрано, пояснил чиновник. Он добавил, что также в ближайшее время должны быть исчерпаны мощности по размещению отходов. Однако, единый оператор сможет оперативно создать необходимую инфраструктуру, заверил Казаков.

Напомним, с 1 января 2022 года в Петербурге начала работу "мусорная реформа". Теперь ТКО занимается единый оператор - "Невский экологический оператор". В первые дни работы реформы петербуржцы часто жаловались на невывоз мусора. Однако уже к третьему кварталу 2022 года число жалоб сократилось более чем в 10 раз, сообщили в комитете по природопользованию

София Саттарова