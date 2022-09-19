Беглов заявил о росте госпитализаций с коронавирусом на треть в сентябре

Губернатор Александр Беглов обратился к петербуржцам в эфире "Радио России" с призывом ревакцинироваться и не забывать о ношении масок в общественных местах. Свои слова градоначальник подкрепил статистическими данными, свидетельствующими об ухудшении эпидемической обстановки в городе.

"После старта нового учебного года и похолодания в Петербурге начался сезон подъема заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ, — уведомил радиослушателей Беглов. — На прошлой неделе количество лабораторно подтвержденных новых случаев COVID-19 увеличилось почти на 20 %, количество госпитализаций выросло на треть по сравнению с первой неделей сентября. Общее число больных под медицинским наблюдением в Петербурге вновь превышает 50 тысяч человек".

В контексте озвученных цифр губернатор обратился к горожанам с призывом ревакцинироваться от коронавируса, а заодно сделать прививку от гриппа. Согласно приведенным им данным, к настоящему моменту от гриппа в Петербурге привились уже почти 800 тысяч человек.

"Также напоминаю о том, что средства индивидуальной защиты в транспорте, в общественных местах тоже служат хорошей профилактикой", — заключил глава города.

По данным петербургского управления Роспотребнадзора на пятницу, 16 сентября, в городе были привиты от гриппа более 760 тысяч человек.