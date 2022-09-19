Две трети радиовыступления губернатора Петербурга оказалось посвящено Мариуполю

Более шести с половиной минут своего еженедельного выступления по "Радио России" 19 сентября губернатор Александр Беглов потратил на рассказ о Мариуполе. Непосредственно Северной столице в его речи оказалось уделено менее трех минут эфирного времени.

Градоначальник поведал радиослушателям о своей поездке в Мариуполь, где "возродили традицию в третьи выходные сентября отмечать День города". В честь этого, по его словам, "Санкт-Петербург приготовил своему побратиму подарки", одним из которых стал памятник Александру Невскому.

"Скульптуру освятили у нас на берегах Невы и доставили на берега Азовского моря. На основании монумента установлена копия конской подковы с памятника "Медный всадник". Она подчеркивает историческую связь двух наших городов, — поведал Беглов. — Прежде чем выйти к Балтийскому морю и основать Санкт-Петербург, Петр I вышел к бассейну Черного моря и взял крепость Азов. Хочу напомнить также, что наш Медный всадник и город Мариуполь — почти ровесники. Екатерина II установила памятник Петру I в 1782 году, когда в Приазовье завершила дело, которое начал великий император".

Попутно Беглов коснулся в своих рассуждений и персоны Александра Невского, объявив, что "для всех православных народов святой благоверный князь символизирует защиту и помощь со стороны России". Также не преминул градоначальник перекинуть мостик в современность, высказав точку зрения, что "Александр Невский защищал Русь от врагов из западных стран — тех, кто и сегодня противостоит нашей стране".

В своем обращении губернатор рассказал слушателям об одном восстановленном фонтане в Мариуполе и о планах "подарить городу-побратиму детский фонтан", представляющий собой подобие петергофских шутих.

Также Беглов не обошел вниманием вопрос восстановления школ и транспортной инфраструктуры Мариуполя, напомнил о доставленной из Петербурга гуманитарной помощи и коснулся вопроса существования местного зоопарка. "Для нас это очень важно — в блокадном Ленинграде люди, даже голодая, делились едой с животными городского зоопарка", — заявил он. В другой раз о блокаде Ленинграда губернатор вспомнил, говоря о перспективах восстановления трамвая в Мариуполе: "Для нас это тоже символично. Мы хорошо помним, что в первую блокадную зиму трамваи в Ленинграде стояли. Весной 1942 года удалось возобновить трамвайное движение, и когда зазвенели трамвайные звонки, блокадники поняли, что город жив и будет жить дальше".

На прошлой неделе Беглов попал в четверку самых патриотичных глав регионов России по версии "Справедливой России – За правду" и штаба Захара Прилепина. При составлении рейтинга учитывалась поддержка спецоперации на Украине, поддержка российских военных и пропаганда их действий.