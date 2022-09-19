В Минэкономразвития заявили о преодолении нижней точки спада потребительского спроса

Потребительский спрос в России преодолел нижнюю точку спада, заявил 19 сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников на совместном заседании комитетов Госдумы по контролю и по экономической политике. По утверждению чиновника, начиная с августа в стране наблюдается оживление спроса.

"[Принятые меры] позволили поддержать потребительский спрос, и сейчас мы можем констатировать, что он (потребительский спрос) прошел нижнюю точку спада во втором квартале текущего года. Оперативные данные говорят о начавшемся оживлении, которое началось в августе", — приводит слова министра ТАСС.

Решетников также отметил наблюдаемое восстановление кредитования экономики "за счет именно снижения ключевой ставки и рыночного кредитования".

Ранее Решетников говорил, что ожидает роста российской экономики с 2024 года.