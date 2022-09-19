Комитет по природопользованию и "НЭО" хотят организовать централизованные места сбора мусора в частном секторе

На заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды Законодательного собрания Петербурга 19 сентября представители "Невского экологического оператора" и комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности рассказали о существующих проблемах с уборкой мусора в городе, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Среди перечисленных сложностей - выбрасывание петербуржцами строительного мусора в контейнеры для ТКО и запаркованность мусорных площадок.

Также одна из важных тем - создание контейнерных площадок на территориях с индивидуальной жилой застройкой, заявил заместитель председателя комитета Иван Казаков. Всего планируется сделать 83 площадки, уточнил чиновник. Он добавил, что этого количества недостаточно - не все районы запланировали создание таких площадок.

Тему поддержала генеральный директор "НЭО" Екатерина Горошкова. По ее словам, уже некоторые администрации районов и муниципальных образований идут навстречу в организации таких централизованных площадок.

- Мы уже сейчас в своей работе применяем "сигнальный" метод вывоза твердых коммунальных отходов, когда по согласованному с муниципальным образованием графику мусоровоз движется по территории, в согласованных местах делает остановки на 15 минут, подает сигнал, и проживающие в ближайших районах граждане выносят свои отходы в мусоровоз, - рассказала Горошкова.

Она добавила, что используется также "контейнер выходного дня" и пока сохраняется подомовой сбор. Последнее не предусмотрено законодательством, заявила руководитель "НЭО". Об этом же сказал и Казаков.

С утверждением не согласился депутат Михаил Амосов. Он заявил, что такого запрета не существует.

В федеральном законе №89 об отходах в статье 24.7 прописаны нормы по заключению договора по вывозу мусора. ЗАКС.Ру не удалось найти там запрета на заключение договора с собственниками индивидуальных домов. В статье также не указано, что сбор отходов должен происходить именно с площадок. Там сказано, что по договору оператор должен забирать ТКО "в местах (на площадках) накопления".

Амосов поинтересовался, в чем заключается смысл единого места сбора мусора в частном секторе. Глава комитета по природопользованию Казаков заявил, что ключевой момент проводимой "мусорной реформы" - это централизация услуги. Подомовой вывоз раньше работал за отельную плату, а в рамках реформы такое положение дел не может продолжаться, сказал Казаков.

- У нас до начала реформы только 20% ИЖС имели договоры на вывоз твердых коммунальных отходов. Остальные складывали в мешочки и куда-то уносили на площадки МКД (многоквартирный дом - прим.ЗАКС.Ру) или куда-то еще. Это оплачивали другие субъекты, - добавила Горошкова. - Не везде и далеко не у всех есть индивидуальные контейнеры, о которых мы говорим. Поэтому от контейнерных площадок нам все-равно никуда не деться.

Депутат от "Единой России" Михаил Барышников все же решил уточнить, почему нельзя вернуться к заключению договоров с владельцами частных домов. Казаков ответил, что это несет большие затраты:

- Это просто невозможно. <...> В Приморском районе подрядчик попробовал работать по этой схеме. По истечении трех месяцев он практически пришел к банкротству и пришлось менять схему вывоза. Это наглядно показало, что невозможно в рамках действующего тарифа регионального оператора, когда предусмотрена централизация предоставления услуги, осуществлять подомовой вывоз отходов.

Казаков заявил, что можно ввести дифференцированные тарифы. Но тогда владельцу частного дома придется платить в 3-4 раза больше, чем жителям многоквартирных домов, добавил чиновник. Барышников считает, что такую возможность надо предусмотреть. Кто готов заплатить больше - заключит индивидуальный договор, заявил депутат.

- Наверно все-таки исполнитель должен оказывать населению услуги, а не наоборот, - сделал ремарку депутат от КПРФ Борис Зверев.

Другие парламентарии тоже высказались за сохранение подомового вывоза мусора в частном секторе. В частности об этом сказал Амосов:

- Довольно странно в системе ИЖС создавать такие вещи, как здесь говорилось: полкилометра надо будет идти, чтобы свой мусор куда-то выгрузить. Логичнее, если машина приедет ко мне, владельцу индивидуального дома.

Напомним, с 1 января 2022 года в Петербурге начала действовать "мусорная реформа". Теперь вывозом бытовых отходов руководит одна компания - "Невский экологический оператор", которая определяет подрядчиков, работающих в разных районах.

С началом действия реформы петербуржцы жаловались на плохой вывоз мусора в городе. Сейчас количество жалоб в разы сократилось, заявил зампред комитета по природопользованию Казаков.

София Саттарова