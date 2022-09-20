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Лисовец рассказал, какие пациенты чаще прочих умирают от ковида

фото ЗакС политика Лисовец рассказал, какие пациенты чаще прочих умирают от ковида

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал вечером 19 сентября в эфире телеканала "Санкт-Петербург", каким группам больных коронавирусом сильнее прочих угрожает летальный исход. В своей речи он отталкивался от данных Минздрава.

По словам Лисовца, в первую очередь в группе риска находятся пожилые пациенты. "Средний возраст по Российской Федерации умерших больных составляет 76 лет. Среди умерших примерно 85-87 % составляют люди в возрастной группе 60 лет и старше, причем основная часть из них — это, конечно, из группы старше 70 лет", — заявил он.

Также глава комздрава указал, что большая часть умерших "имели сопутствующие заболевания, от одного до трех". В первую очередь речь идет о сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваниях, а также болезнях органов дыхания, указал он.

"Кроме того, среди умерших — 72 % невакцинированных. А если они и были вакцинированы, то с момента вакцинации прошло более девяти месяцев", — отметил Лисовец.

На прошлой неделе глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что за последние полтора месяца смертность среди пациентов с ковидом в России увеличилась в 3,5 раза.


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