Лисовец рассказал, какие пациенты чаще прочих умирают от ковида

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал вечером 19 сентября в эфире телеканала "Санкт-Петербург", каким группам больных коронавирусом сильнее прочих угрожает летальный исход. В своей речи он отталкивался от данных Минздрава.

По словам Лисовца, в первую очередь в группе риска находятся пожилые пациенты. "Средний возраст по Российской Федерации умерших больных составляет 76 лет. Среди умерших примерно 85-87 % составляют люди в возрастной группе 60 лет и старше, причем основная часть из них — это, конечно, из группы старше 70 лет", — заявил он.

Также глава комздрава указал, что большая часть умерших "имели сопутствующие заболевания, от одного до трех". В первую очередь речь идет о сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваниях, а также болезнях органов дыхания, указал он.

"Кроме того, среди умерших — 72 % невакцинированных. А если они и были вакцинированы, то с момента вакцинации прошло более девяти месяцев", — отметил Лисовец.

На прошлой неделе глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что за последние полтора месяца смертность среди пациентов с ковидом в России увеличилась в 3,5 раза.