ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 10:27

Росавиация оставила без изменений ограничение на перелеты в 11 российских аэропортов

фото ЗакС политика Росавиация оставила без изменений ограничение на перелеты в 11 российских аэропортов

Росавиация вновь продлила действие ограничений на перелеты в 11 аэропортов на территории южных и центральных регионов России, сообщается 20 сентября на сайте федерального агентства.

Ограничения продлены до 28 сентября, под их действие попали воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Также сохраняется рекомендация авиакомпаниям перевозить пассажиров с использованием альтернативных маршрутов через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Прочие аэропорты России работают в штатном режиме.

Ограничения на работу ряда российских аэропортов появились с началом спецоперации на Украине 24 февраля. С тех пор их действие неоднократно продлевалось.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости20 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама