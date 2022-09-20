Росавиация оставила без изменений ограничение на перелеты в 11 российских аэропортов

Росавиация вновь продлила действие ограничений на перелеты в 11 аэропортов на территории южных и центральных регионов России, сообщается 20 сентября на сайте федерального агентства.

Ограничения продлены до 28 сентября, под их действие попали воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Также сохраняется рекомендация авиакомпаниям перевозить пассажиров с использованием альтернативных маршрутов через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Прочие аэропорты России работают в штатном режиме.

Ограничения на работу ряда российских аэропортов появились с началом спецоперации на Украине 24 февраля. С тех пор их действие неоднократно продлевалось.

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