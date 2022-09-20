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Новости 11:12

В Петербурге выпустили из-под стражи главу Балтийской промышленной компании

фото ЗакС политика В Петербурге выпустили из-под стражи главу Балтийской промышленной компании

Суд в Петербурге удовлетворил ходатайство следствия и смягчил меру пресечения для главы Балтийской промышленной компании Дианы Калединой, которую обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК). Как сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов, предпринимательнице заменили содержание в СИЗО запретом определенных действий. Таким образом, под стражей она провела менее двух недель.

Калединой вместе с коллегами вменяют три однотипных криминальных эпизода: фигуранты дела под видом отечественного оборудования в 2017-2019 годах поставили оборонным предприятиям тайваньскую и китайскую технику, запрещенную к использованию в оборонно-промышленном комплексе. По версии следствия, поставщики умышленно меняли маркировку и вводили заказчиков в заблуждение, что привело к незаконному обогащению более чем на 190 млн рублей. 

Примечательно, что впервые по делу о подмене станков главу БПК задержали в декабре прошлого года: первоначально ущерб от ее действий оценивался в 1 млн рублей. Тогда мерой пресечения для коммерсанта стал домашний арест.


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