Госпитализация больных ковидом удвоилась в Петербурге

Показатели госпитализации пациентов с COVID-19 синхронно увеличились более чем в два раза в Петербурге и в целом по России, следует из данных федерального оперштаба от 20 сентября. Одновременно наблюдается заметный прирост количества выздоровлений от болезни.

Так, в петербургские "красные зоны" стационаров за сутки поступило 276 пациентов — при том что днем ранее сообщалось о 127 госпитализированных. В масштабах страны сообщается, соответственно, о 4 651 и 2 054 отправленных в стационары больных.

Что касается заболеваемости, то она в России идет на спад (46 474 новых случая против 49 488 накануне), в то время как в Петербурге, наоборот, растет (4 110 больных сейчас против 3 991 накануне). Оперштаб сообщает об увеличении количества излечившихся по сравнению с предыдущим днем (в Петербурге — рост с 3 684 до 4 279, всего по России — с 38 595 до 52 194). Количество смертей, связанных с ковидом, выросло за сутки с 91 до 98 в целом по стране и с 16 до 22 в Петербурге.

Накануне губернатор Александр Беглов заявил, что относительно первой недели сентября количество госпитализаций в Петербурге увеличилось на треть.