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Новости 11:17

Суд Петербурга начал рассматривать дело по запрету фразы философа Сартра

фото ЗакС политика Суд Петербурга начал рассматривать дело по запрету фразы философа Сартра

Приморский районный суд 20 сентября начал рассмотрение иска прокуратуры к члену петербургского отделения КПРФ Алексею Филиппову, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Прокуратура хочет запретить распространение цитаты французского философа Жана-Поля Сартра с критикой антикоммунистов.

В ведомстве считают, что во фразе якобы содержатся признаки "унижения достоинства человека по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды", следует из иска (документ есть в распоряжении ЗАКС.Ру). В иске приведено более 40 интернет-страниц, на которых фраза Сартра якобы распространяется. При этом иск подан только к Филиппову.

Его представительница в суде, юрист городского отделения КПРФ Татьяна Дьячкова, на заседании поинтересовалась у прокурора, почему привлекается только Филиппов и нет владельцев других доменов. Сначала прокурор внятно ответить на вопрос не могла, а затем в ходе дискуссии заявила, что считает все требования обоснованными.

— Мы полагаем, что это обоснованно и именно Филиппов в данном случае лицо… — начала говорить прокурор.

— Филиппов должен отвечать за все 42 домена? — уточнила Дьячкова.

— Полагаем, что да, — ответила прокурор.

При этом ранее она не смогла уточнить, кому принадлежит первое в списке доменное имя. Юрист отметила, что аналогичные вопросы есть и по другим сайтам — идентифицирован почему-то только Филиппов.

Его защитница также заявила, что в материалах дела нет скриншотов по большинству интернет-страниц. А ряд доменных имён принадлежат запрещённой ныне американской социальной сети, добавила юрист.

— Когда прокуратура пишет о том, что доменное имя в этой запрещённой сети нужно заблокировать, она из чего исходит? — задалась вопросом Дьячкова.

Ответа не последовало. Судья обязала прокурора предоставить скриншоты всех страниц и другие материалы. В частности, документы по другому делу Филиппова из-за цитаты Сартра. Судья отложила заседание на 25 октября.

Напомним, ранее прокуратура решила привлечь Филиппова за возбуждение вражды (ст. 20.3.1 КоАП). Причиной стала картинка с цитатой Сартра с критикой антикоммунистов.

София Саттарова


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