Суд Петербурга начал рассматривать дело по запрету фразы философа Сартра

Приморский районный суд 20 сентября начал рассмотрение иска прокуратуры к члену петербургского отделения КПРФ Алексею Филиппову, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Прокуратура хочет запретить распространение цитаты французского философа Жана-Поля Сартра с критикой антикоммунистов.

В ведомстве считают, что во фразе якобы содержатся признаки "унижения достоинства человека по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды", следует из иска (документ есть в распоряжении ЗАКС.Ру). В иске приведено более 40 интернет-страниц, на которых фраза Сартра якобы распространяется. При этом иск подан только к Филиппову.

Его представительница в суде, юрист городского отделения КПРФ Татьяна Дьячкова, на заседании поинтересовалась у прокурора, почему привлекается только Филиппов и нет владельцев других доменов. Сначала прокурор внятно ответить на вопрос не могла, а затем в ходе дискуссии заявила, что считает все требования обоснованными.

— Мы полагаем, что это обоснованно и именно Филиппов в данном случае лицо… — начала говорить прокурор.

— Филиппов должен отвечать за все 42 домена? — уточнила Дьячкова.

— Полагаем, что да, — ответила прокурор.

При этом ранее она не смогла уточнить, кому принадлежит первое в списке доменное имя. Юрист отметила, что аналогичные вопросы есть и по другим сайтам — идентифицирован почему-то только Филиппов.

Его защитница также заявила, что в материалах дела нет скриншотов по большинству интернет-страниц. А ряд доменных имён принадлежат запрещённой ныне американской социальной сети, добавила юрист.

— Когда прокуратура пишет о том, что доменное имя в этой запрещённой сети нужно заблокировать, она из чего исходит? — задалась вопросом Дьячкова.

Ответа не последовало. Судья обязала прокурора предоставить скриншоты всех страниц и другие материалы. В частности, документы по другому делу Филиппова из-за цитаты Сартра. Судья отложила заседание на 25 октября.

Напомним, ранее прокуратура решила привлечь Филиппова за возбуждение вражды (ст. 20.3.1 КоАП). Причиной стала картинка с цитатой Сартра с критикой антикоммунистов.

София Саттарова