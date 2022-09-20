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Новости 12:29

Дрозденко пригрозил муниципалам прокуратурой за холодные батареи

фото ЗакС политика Дрозденко пригрозил муниципалам прокуратурой за холодные батареи

Большинство муниципалитетов Ленобласти приступили к периодическому протапливанию, заявил глава региона Александр Дрозденко на встрече с депутатами областного Заксобрания. Прочим муниципалитетам он пригрозил необходимостью объясняться с прокуратурой.

"На утро 19 сентября 87% муниципалитетов Ленобласти включили предварительное протапливание. Остальным после 23 сентября прямая дорога в прокуратуру, и будете там объяснять, почему вовремя не включили отопление", — приводит слова Дрозденко пресс-служба администрации Ленобласти.

По словам губернатора, информацию об отстающих в надзорное ведомство должен будет передать комитет по топливно-энергетическому комплексу региона. Сведения будут собраны в том числе на основании обращений местных жителей.


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