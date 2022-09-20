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Новости 12:59

Смольный потратил еще 764 млн рублей на закупку техники для зимней уборки

фото ЗакС политика Смольный потратил еще 764 млн рублей на закупку техники для зимней уборки

Петербургское правительство заключило шесть новых контрактов на поставку эргономичных и высокопроизводительных машин для зимней уборки, о чем сообщает пресс-служба вице-губернатора Анатолия Повелия. В общей сложности чиновники потратили на 224 единицы техники и на 419 "единиц прицепного и навесного оборудования" 764 млн рублей. Отмечается, что все закупленное изготовили исключительно в России и Белоруссии. В распоряжении профильных служб и ведомств машины и оборудование окажутся в течение нескольких недель.

"В новые контракты вошли 71 трактор "Беларус-82.1" и 153 трактора "Беларус-320" с отвалом и щеточным оборудованием. Новая техника закупается с учетом специфики каждого района", - уточнил Повелий.

На прошлой неделе город закупил 222 единицы техники для зимней уборки, что обошлось бюджету в 725 млн рублей. Всего на следующий год комблаг планировал распорядиться 3 млрд рублей для уборки города от льда и снега.


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Упоминаемые персоны
Повелий Анатолий Анатольевич 

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