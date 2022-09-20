Смольный потратил еще 764 млн рублей на закупку техники для зимней уборки

Петербургское правительство заключило шесть новых контрактов на поставку эргономичных и высокопроизводительных машин для зимней уборки, о чем сообщает пресс-служба вице-губернатора Анатолия Повелия. В общей сложности чиновники потратили на 224 единицы техники и на 419 "единиц прицепного и навесного оборудования" 764 млн рублей. Отмечается, что все закупленное изготовили исключительно в России и Белоруссии. В распоряжении профильных служб и ведомств машины и оборудование окажутся в течение нескольких недель.

"В новые контракты вошли 71 трактор "Беларус-82.1" и 153 трактора "Беларус-320" с отвалом и щеточным оборудованием. Новая техника закупается с учетом специфики каждого района", - уточнил Повелий.

На прошлой неделе город закупил 222 единицы техники для зимней уборки, что обошлось бюджету в 725 млн рублей. Всего на следующий год комблаг планировал распорядиться 3 млрд рублей для уборки города от льда и снега.