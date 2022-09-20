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Выборы - 2022

Новости 14:24

Новым президентом РАН избран Геннадий Красников

фото ЗакС политика Новым президентом РАН избран Геннадий Красников

Новым президентом Российской академии наук избран Геннадий Красников, следует из сообщения в Telegram-канале РАН с итогами первого тура голосования.

Как следует из сообщения, Красников получил 871 голос, его оппонент Дмитрий Маркович —397 голосов. Еще 122 бюллетеня были признаны недействительными.

"Избранным на должность президента РАН считается кандидат, получивший простое большинство голосов (более 50%) от общего числа членов РАН, присутствующих на общем собрании", — говорится в ранее опубликованном сообщении РАН.

Красников — советский и российский ученый, в чьей сфере интересов лежит физика полупроводников. Он руководит Научно-исследовательским институтом молекулярной электроники (НИИМЭ), занимает пост академика — секретаря отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН.

Накануне свою кандидатуру на выборах снял действующий президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Свое решение он объяснил реакцией на "события последних дней".

Фото: Telegram-канал "Российская академия наук"


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