"Вынужденное решение": Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов президента РАН

Действующий президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил о снятии своей кандидатуры с ближайших выборов главы учреждения, передаёт "Интерфакс". К соответствующему решению учёный пришёл из солидарности с преследуемыми коллегами.

"События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру с выборов президента Российской академии наук, это вынужденное решение", — высказался Сергее в ходе общего собрания членов РАН.

Физик Александр Сергеев стал президентом академии в 2017 году. Его должность предполагает пятилетний срок — в этом сентябре Сергеева должны были переизбрать.

В последние несколько лет при Сергееве академическая среда столкнулась увеличением количества уголовных дел о госизмене, к которым начали массово привлекать учёных. Только в этом году фигурантами дел о госизмене стали трое ученых сибирского отделения РАН. Один из них, физик Дмитрий Колкер, которого отправили в СИЗО с терминальной стадией рака, умер на третий день после задержания.