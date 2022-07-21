Следственный комитет не увидел признаков преступления в смерти арестованного ученого Колкера

Главное военно-следственное управление Следственного комитета не увидело признаков преступления в факте смерти арестованного ученого Дмитрия Колкера, рассказал 21 июля в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков со ссылкой на адвоката Александра Федулова. Заявление последнего было перенаправлено в ФСБ, которая и занималась делом покойного.

В полученном Федуловым извещении говорится, что оригинал его обращения "направлен в Федеральную службу безопасности Российской Федерации, а копия в Генеральную прокуратуру Российской Федерации по принадлежности".

"Теперь сотрудники ФСБ проведут проверку нарушения закона в действиях сотрудников ФСБ", — подытожил Чиков.

О начале проверки главным военно-следственным управлением СКР обстоятельств смерти Колкера юрист сообщил двумя днями ранее.

Напомним, больной раком поджелудочной железы четвертой стадии Дмитрий Колкер был задержан 30 июня в новосибирской больнице по подозрению в госизмене. Вскоре после этого суд арестовал его до конца августа. Ученый содержался в московском СИЗО "Лефортово", о его смерти в столичной клинике стало известно 3 июля.