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Следственный комитет не увидел признаков преступления в смерти арестованного ученого Колкера

фото ЗакС политика Следственный комитет не увидел признаков преступления в смерти арестованного ученого Колкера

Главное военно-следственное управление Следственного комитета не увидело признаков преступления в факте смерти арестованного ученого Дмитрия Колкера, рассказал 21 июля в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков со ссылкой на адвоката Александра Федулова. Заявление последнего было перенаправлено в ФСБ, которая и занималась делом покойного.

В полученном Федуловым извещении говорится, что оригинал его обращения "направлен в Федеральную службу безопасности Российской Федерации, а копия в Генеральную прокуратуру Российской Федерации по принадлежности".

"Теперь сотрудники ФСБ проведут проверку нарушения закона в действиях сотрудников ФСБ", — подытожил Чиков.

О начале проверки главным военно-следственным управлением СКР обстоятельств смерти Колкера юрист сообщил двумя днями ранее.

Напомним, больной раком поджелудочной железы четвертой стадии Дмитрий Колкер был задержан 30 июня в новосибирской больнице по подозрению в госизмене. Вскоре после этого суд арестовал его до конца августа. Ученый содержался в московском СИЗО "Лефортово", о его смерти в столичной клинике стало известно 3 июля.


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