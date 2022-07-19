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Следственный комитет организовал проверку по факту смерти арестованного ученого Колкера

фото ЗакС политика Следственный комитет организовал проверку по факту смерти арестованного ученого Колкера

Главное военно-следственное управление Следственного комитета начало проверку по факту смерти онкобольного ученого Дмитрия Колкера, арестованного по делу о госизмене, рассказал 19 июля в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков.

Как сообщил правозащитник со ссылкой на адвоката Александра Федулова, заявление о преступлении после смерти ученого зарегистрировано в управлении, по нему организована проверка. "Военно-следственный отдел расследует преступления, совершенные сотрудниками ФСБ", — отметил Чиков.

Тело Колкера было выдано родственникам, сегодня в Новосибирске состоялась церемония прощания с ним.

Ученый был задержан 30 июня в больнице Новосибирска, где находился с раком поджелудочной железы четвертой стадии. На следующий день суд принял решение о его аресте до 29 августа, невзирая на имеющееся заболевание. Колкер был доставлен в Москву, где содержался в СИЗО "Лефортово". Он скончался 3 июля в столичной клинической больнице № 29.


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