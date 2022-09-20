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Новости 15:23

Сенатор Ковитиди не согласна с утверждением о принятии в РФ закона о мобилизации

фото ЗакС политика Сенатор Ковитиди не согласна с утверждением о принятии в РФ закона о мобилизации

Поправки в УК и УПК, вводящие понятия "военное время" и "военное положение" и единогласно принятые Госдумой 20 сентября, не стоит интерпретировать как закон о мобилизации, считает сенатор Ольга Ковитиди, представляющая в Совете Федерации Крым. 

"Сегодня много достаточно аннотаций, что принят закон о мобилизации. Нет. То, что касается настоящего закона — мобилизация в стране не объявлена", - произнесла она в интервью телеканалу "Россия 24".

Она также обратила внимание, что наиболее строгие наказания за преступления на военной службе станут актуальными только в период действия военного положения.

"Когда ситуация более стабильная, то указанные меры жесткие, достаточно жесткие, применяться не будут", - добавила член Совфеда.

Напомним, что закон вводит сроки от десяти до пятнадцати лет за такие преступления, как добровольная сдача в плен, оставление места службы без уважительной причины и мародерство. Во втором и третьем чтениях инициативу приняли за считаные минуты. В ходе заседания Госдумы к ней не возникло ни одного вопроса или комментария от членов парламента.

фото: council.gov.ru


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