После новостей о референдумах в ЛДНР на российской бирже начался обвал акций

На фоне новостей об утверждении референдумов в ЛНР и ДНР по вопросу присоединения к РФ акции на российской бирже стали демонстрировать резкое падение, на что обратил внимание "Коммерсант".

За половину дня 20 сентября индекс Мосбиржи снизился более чем на 10%: по состоянию на 15:09 он достиг уровня 2172,31 пункта.

Напомним, главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР постановили провести референдумы в период с 23 до 27 сентября, при этом власти ДНР пригрозили уголовным преследованием всем, кого заметят в попытке помешать волеизъявлению граждан.