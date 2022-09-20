ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:24

Госдума упростила выдачу гражданства иностранным контрактникам в российской армии

фото ЗакС политика Госдума упростила выдачу гражданства иностранным контрактникам в российской армии

Депутаты Госдумы приняли 20 сентября сразу во втором и третьем чтении законопроект о предоставлении российского гражданства иностранцам, записавшимся в войска России по контракту. 

Документ предполагает внесение поправок в закон о гражданстве, согласно которому контрактники, отслужившие не менее одного года в Вооруженных силах РФ и других войсках и воинских формированиях, получают право обратиться за предоставлением российского гражданства без соблюдения существующих условий и без получения вида на жительство.

Одновременно проект вносит поправки в закон о воинской обязанности, уменьшая до одного года длительность контракта с гражданином иного государства (сейчас он составляет пять лет).

Сегодня же Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий наказание за мародерство и добровольную сдачу в плен. В пользу проекта высказались единогласно все присутствовавшие парламентарии.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости20 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама