Госдума упростила выдачу гражданства иностранным контрактникам в российской армии

Депутаты Госдумы приняли 20 сентября сразу во втором и третьем чтении законопроект о предоставлении российского гражданства иностранцам, записавшимся в войска России по контракту.

Документ предполагает внесение поправок в закон о гражданстве, согласно которому контрактники, отслужившие не менее одного года в Вооруженных силах РФ и других войсках и воинских формированиях, получают право обратиться за предоставлением российского гражданства без соблюдения существующих условий и без получения вида на жительство.

Одновременно проект вносит поправки в закон о воинской обязанности, уменьшая до одного года длительность контракта с гражданином иного государства (сейчас он составляет пять лет).

Сегодня же Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, устанавливающий наказание за мародерство и добровольную сдачу в плен. В пользу проекта высказались единогласно все присутствовавшие парламентарии.