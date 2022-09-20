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Новости 18:47

Москалькова предложила обеспечить участие беженцев в референдуме в пунктах их размещения

фото ЗакС политика Москалькова предложила обеспечить участие беженцев в референдуме в пунктах их размещения

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова высказалась в пользу обустройства в пунктах временного размещения беженцев из Донбасса участков для проведения референдума о вхождении их территорий в состав России, сообщил 20 сентября "Интерфакс".

"Там, где находятся эвакуированные: в пунктах временного размещения и в муниципальных органах по месту нахождения эвакуированных, я думаю, что там логично было бы обустроить эти участки", —заявила Москалькова. Вопросы обеспечения волеизъявления беженцев омбудсмен переадресовала Центризбиркому, заявив, что тот "уже имеет огромный опыт по проведению референдумов".

Сегодня же зампред Центризбиркома Николай Булаев заявил о планах оказать содействие в проведении референдумов по вступлению ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. По его словам, с этой целью в России будут открыты "десятки избирательных участков".

Фото: Telegram-канал "Омбудсмен Москалькова Татьяна"


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