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Новости 17:37

ЦИК поможет организовать участки для референдумов о вступлении в РФ Херсонщины, Запорожья и ЛДНР

фото ЗакС политика ЦИК поможет организовать участки для референдумов о вступлении в РФ Херсонщины, Запорожья и ЛДНР

Для голосования на референдумах о вступлении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ Центризбирком намерен задействовать участки внутри России. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на зампреда ЦИК Николая Булаева.

"На территории России будут десятки избирательных участков, в организации которых мы всегда и для других стран, и в данном случае предоставляем возможность. Избирательные участки будут открыты, будут работать", - приводится его реплика.

Булаев также признался, что верит в миссию российских наблюдателей и, в частности, наблюдателей от своего ведомства.

Напомним, что во вторник 20 сентября пророссийски настроенные администрации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины объявили о проведении референдумов по вопросу о присоединении к РФ. Волеизъявление граждан будет осуществляться с 23 по 27 сентября. Известие об этом поспособствовало резкому падению индекса Мосбиржи.


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