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Новости 15:48

В Херсонской области объявили о проведении референдума по присоединению к РФ

фото ЗакС политика В Херсонской области объявили о проведении референдума по присоединению к РФ

Глава администрации Херсонской области Украины Владимир Сальдо опубликовал в своем Telegram-канале заявление о проведении референдума по вопросу присоединения региона к России. Процедура должна будет состояться в период с 23 по 27 сентября. 

"Учитывая сложную ситуацию в Херсонской области и понимая свою ответственность за жизнь и спокойствие жителей региона, Администрация Херсонской области сделает все необходимое, чтобы обеспечить безопасность для всех жителей региона", - пишет чиновник.

При этом Сальдо просит о помощи в организации голосования Российскую Федерацию "и другие государства". По его мнению, присоединение к России призвано будет восстановить историческую справедливость.

Ранее о проведении аналогичных референдумов с 23 по 27 сентября объявили власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Новости об этом привели к резкому падению индекса Мосбиржи.

UPD 16:45 Аналогичное решение приняло руководство Запорожской области


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