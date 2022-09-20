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Новости 20:18

Сад "Прометей" на севере Петербурга получил энергосберегающее освещение

фото ЗакС политика Сад "Прометей" на севере Петербурга получил энергосберегающее освещение

Новые светодиодные светильники установили в саду "Прометей" в Калининском районе Петербурга, о чем сообщает сайт городского правительства. Теперь зеленая зона, имеющая площадь 12 га, имеет равномерный уровень освещения. Всего специалисты ГБУ "Ленсвет" смонтировали 155 энергоемких светильников и провели более пяти тысяч метров кабеля. По подсчетам губернатора Александра Беглова, за три последних года в городе модернизировали систему освещения в трех десятках садов, скверов и парков.

"Каждый такой проект очень важен для города, он разрабатывается на основе опросов общественного мнения. Обязательно учитывается расположение детских и спортивных площадок, водоемов, памятников, павильонов. Это вопрос комфорта и безопасности, создания условий для отдыха горожан", - отметил градоначальник.

Пресс-служба Смольного напоминает, что два года назад в саду проложили аллею памяти медицинских сотрудников, которые не смогли пережить пандемию коронавируса, помогая в борьбе с инфекцией.

Накануне современное энергосберегающее освещение получил отрезок Ленинского проспекта между Варшавской улицей и линией железной дороги.

фото: gov.spb.ru


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