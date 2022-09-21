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Новости 13:20

После представления прокуратуры в Петербурге приводят в порядок дом-памятник на Лиговском

фото ЗакС политика После представления прокуратуры в Петербурге приводят в порядок дом-памятник на Лиговском

Прокуратура Московского района Петербурга добилась проведения ремонтных работ в доме № 289 по Лиговскому проспекту, который признан КГИОП выявленным объектом культурного наследия.

Как сообщается на сайте контрольного ведомства, пользователь объекта в лице ООО "Статус" устраняет такие нарушения, как отслоение гладкой штукатурки и сколы на ступенях лестницы. Гендиректора компании успели привлечь к дисциплинарной ответственности.

Краснокирпичный дом № 289 был построен в 1900-х годах по проекту Анастасия Рейнбольдта. В перечне КГИОП он обозначен как "Здание торгового дома "А. М. Жуков".


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