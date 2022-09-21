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Новости 15:41

Нарусова проголосовала против закона, вводящего понятия "военное время" и "мародерство"

фото ЗакС политика Нарусова проголосовала против закона, вводящего понятия "военное время" и "мародерство"

Сенатор Людмила Нарусова стала единственным членом Совета Федерации, кто 21 сентября проголосовал против закона, который вводит и ужесточает уголовную ответственность за преступления, связанные с воинской службой. 

"Да, это я проголосовала против, но прокомментировать пока не могу, у нас еще идет заседание", - сообщила вдова Анатолия Собчака RTVI.

Остальные 147 ее коллег поддержали инициативу, принятую Госдумой накануне сразу в двух чтениях. Согласно документу, дезертирство будет наказываться сроком до десяти лет. Столько же грозит военнослужащим за добровольную сдачу в плен, а за мародерство новая инициатива предлагает лишать свободы на срок до пятнадцати лет. Закон, имеющий вид поправок в УК и 151-ю статью УПК, примечателен тем, что вводит понятия "военное время" и "военное положение".

фото: council.gov.ru


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