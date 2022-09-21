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Новости 16:21

Военного из Петропавловска-Камчатского оштрафовали на 800 тысяч рублей по делу о фейках про ВС РФ

фото ЗакС политика Военного из Петропавловска-Камчатского оштрафовали на 800 тысяч рублей по делу о фейках про ВС РФ

Суд в Петропавловске-Камчатском огласил приговор местному военнослужащему Илье Карпенко, который обвинялся в распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК), передаёт правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Так, в рамках данного разбирательства Карпенко получил штраф в размере 800 тысяч рублей.

Не так давно фамилия данного военного упоминалась в отчёте правозащитников, в котором рассказывалось о возбуждённых в РФ делах о фейках. Сообщалось, что за полгода суды вынесли по ним десять приговоров, среди них — ни одного оправдательного.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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