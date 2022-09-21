ЦБ рекомендовал банкам предоставить мобилизованным россиянам кредитные каникулы

Российские банки и микрофинансовые организации получили от Центробанка рекомендацию идти навстречу заемщикам, попавшим под частичную мобилизацию, и в случае поступления просьб давать им отсрочку по кредитам, либо снижать размер платежей. Об этом говорится на сайте регулятора.

"Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья", - гласит сообщение.

Если же у заемщиков на попечении имеются близкие родственники, то рекомендации распространяются и на них. Руководство ЦБ при этом добавляет, что реструктуризация кредитов или кредитные каникулы для мобилизованных заемщиков не должны компрометировать их кредитную историю.