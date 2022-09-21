Полиция искала петербургскую активистку Анну Межову

Днем 21 сентября сотрудники полиции пришли по адресу регистрации петербургской активистки Анны Межовой, сообщила ЗАКС.Ру сама Межова. В момент визита силовиков девушки не оказалось дома.

Соседи активистки сообщили ей, что к ней пришли трое сотрудников МВД в форме. С чем связан интерес правоохранительных органов к Межовой - неизвестно. В разговоре с ЗАКС.Ру Межова предположила, что поводом для визита силовиков могла стать одна из ее прошлых акций.

Ранее Межова выходила в центре Петербурга с одиночными пикетами в поддержку политзаключенных. Также активистка выступала против пыток. Летом прошлого года ее задержали из-за нарушении митингового законодательства спустя четыре месяца после самой акции.

Константин Леньков