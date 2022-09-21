ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 17:10

Полиция искала петербургскую активистку Анну Межову

фото ЗакС политика Полиция искала петербургскую активистку Анну Межову

Днем 21 сентября сотрудники полиции пришли по адресу регистрации петербургской активистки Анны Межовой, сообщила ЗАКС.Ру сама Межова. В момент визита силовиков девушки не оказалось дома. 

Соседи активистки сообщили ей, что к ней пришли трое сотрудников МВД в форме. С чем связан интерес правоохранительных органов к Межовой - неизвестно. В разговоре с ЗАКС.Ру Межова предположила, что поводом для визита силовиков могла стать одна из ее прошлых акций. 

Ранее Межова выходила в центре Петербурга с одиночными пикетами в поддержку политзаключенных. Также активистка выступала против пыток. Летом прошлого года ее задержали из-за нарушении митингового законодательства спустя четыре месяца после самой акции. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама