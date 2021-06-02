В Петербурге участницу митинга будут судить спустя четыре месяца после акции

Дзержинский районный суд Петербурга отложил рассмотрение административного дела в отношении задержанной утром 2 июня Анны Межовой. Ей вменяют нарушение по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения пикетирования) за участие в митинге в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов. Следующее заседание состоится 30 июня.

Судья удовлетворил ходатайство адвоката "Апологии протеста" Марии Зыряновой о вызове свидетелей - сотрудников полиции, которые во время митинга через громкоговоритель призывали митингующих разойтись.

Сотрудники полиции схватили активистку утром 2 июля, в здании Куйбышевского районного суда. Межова шла на заседание по делу Евгении Сметанкиной - участницы пикета в поддержку Цветковой, которую обвиняют в нарушении правил организации публичных мероприятий во время акции в поддержку художницы Юлии Цветковой 23 мая.

Ранее сообщалось, что Межову якобы задержали из-за жалобы петербургского активиста, противника ЛГБТ Тимура Булатова. "Гееборец" написал об этом на своей странице "ВКонтакте", но сама задержанная рассказала ЗАКС.Ру, что ее дело не связано с акцией в поддержку Цветковой.

— Булатов, видимо, сам что-то перепутал. Во-первых, я не участвовала [в акции 23 мая], а во-вторых, меня задерживали не по КУСПу. В рапорте у меня этого не было, — сообщила Межова.

В крупных городах России 23 января прошли несогласованные митинги в поддержку политика Алексея Навального. В Петербурге, по разным оценкам, на улицы вышло от 10 до 20 тысяч человек. Более пятисот человек были задержаны.

Константин Леньков