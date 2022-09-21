На акциях 21 сентября в России насчитали уже более четырех десятков задержанных

Правозащитный проект "ОВД-Инфо"* опубликовал собственную промежуточную статистику задержаний на российских несанкционированных акциях протеста 21 сентября. К пяти часам вечера по московскому времени в руках силовиков оказалось как минимум 46 демонстрантов.

Участников пацифистских акций задерживали, в частности, в Иркутске, Томске, Новосибирске, Красноярском крае, Улан-Удэ, Екатеринбурге и Москве.

Ранее московская прокуратура предупредила граждан, что участие в несогласованных уличных акциях и призывы к выходу на них грозят возбуждением дел по трем уголовным статьям.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов