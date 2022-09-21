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Новости 17:33

В Мурманской области сошел с рельс пассажирский поезд, следовавший в Петербург

фото ЗакС политика В Мурманской области сошел с рельс пассажирский поезд, следовавший в Петербург

Пассажирский поезд, направлявшийся из Мурманска в Петербург, 21 сентября сошел с рельс на отрезке Куна - Ягельный Бор Мурманского региона Октябрьской железной дороги. Как первоначально сообщила пресс-служба ОЖД, происшествие коснулось пяти вагонов, и все они сохранили равновесие. Пострадавших в результате схода не оказалось.

Как пишет ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС, восстанавливали движение на участке силами 57 спасателей и 13 единиц техники.

"Поездная бригада делает все возможное для комфорта пассажиров: чай и снеки выдаются бесплатно. Все пассажиры поезда № 21 Мурманск – Санкт-Петербург получат возврат полной стоимости проезда, а также баллы программы лояльности "РЖД Бонус"", - сообщили в пресс-службе перевозчика спустя два часа после первого известия об инциденте.

РЖД утверждает, что всех пассажиров сошедшего поезда к настоящему времени удалось отправить до мест назначения.


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