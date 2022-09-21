В России сохраняется минимальная дефляция

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю со 13 по 19 сентября. Товары и услуги всех типов подешевели в сравнении с предыдущей неделей на 0,03%: в прошлую среду зафиксировали такое же падение. С начала года инфляцию в Росстате оценивают на уровне 10,23%.

Наибольший рост в розничной цене показали огурцы (+12,42%), бананы (+2,17%), помидоры (+1,6%), мясные консервы для детского питания (+0,89%), яйца (+0,68%), колбаса (+0,48%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю лук (-6,98%), морковь (-4,57%), картофель (-3,35%), свекла (-3,29%), яблоки (-2,73%), капуста (-1,33%), гречка (-1,26%), сахар (-1,25%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали пылесосы (+0,89%), спички (+0,33%), прокладки (+0,29%), туалетное мыло (+0,28%), джинсовые детские брюки (+0,25%), туалетная бумага (+0,24%).

Тем временем, согласно последней сводке Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении достигла 13,92%, а продовольственная — 14,81%.