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Новости 19:54

Задержания протестующих продолжились на Невском проспекте

фото ЗакС политика Задержания протестующих продолжились на Невском проспекте

ОМОН и полиция продолжили отправлять в автозаки участников несанкционированной пацифистской акции в Петербурге. После массовых задержаний на Исаакиевской площади силовики ловили протестующих на Невском проспекте. 

Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, вечером 21 сентября сотрудники ОМОНа на недолгое время перекрыли движение пешеходов по тротуару Невского проспекта рядом с поворотом на Дворцовую площадь. Таким образом не могли пройти по главной улице города и люди, не имеющие отношения к несанкционированной акции. 

На этом участке Невского проспекта в итоге была задержана небольшая группа протестующих. Отправляя активистов в автозаки, силовики применяли грубую силу и дубинки.  

Константин Леньков


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