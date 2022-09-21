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Новости 19:33

В Петербурге задержали более 50 участников пацифистской акции

фото ЗакС политика В Петербурге задержали более 50 участников пацифистской акции

Полиция задержала уже более 50 участников несанкционированной пацифистской акции, вышедших вечером 21 сентября на Исаакиевскую площадь, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Всего на площади около семи часов вечера собралось около сотни человек. Некоторые из них выкрикивали пацифистские лозунги. Силовики проводили задержания, в том числе и с применением грубой силы.  В оцеплении полиции  в итоге оказались в том числе и сотрудники СМИ, но журналистов уводить в автозаки не стали. Примерно к 19:30 у Исаакиевского собора протестующих не осталось. Однако часть людей успела разойтись по ближайшим улицам. 

Константин Леньков


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