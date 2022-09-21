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Новости 20:34

Беглов поручил активно заняться поиском "уклонистов"

фото ЗакС политика Беглов поручил активно заняться поиском "уклонистов"

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел совещание с членами правительства, районными чиновниками и военным комиссаром города, передает пресс-служба Смольного. Темой мероприятия стала частичная мобилизация. На встрече глава города отдал несколько ключевых распоряжений. В частности, районные администрации и местные администрации муниципалитетов должны будут помогать военкоматам оповещать горожан о необходимости прибыть на мобилизационные мероприятия, а также активизировать свои усилия по вычислению уклоняющихся от воинской службы. На заседании комиссии отдельно оговорили роль предприятий и иных организаций.

"Очень важно сделать все возможное, чтобы работодатели поддержали мобилизуемых. Прежде всего, обеспечили выполнение нормы федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" в части сохранения за мобилизованными их нынешних мест работы", - считает Беглов.

Напомним, что министр обороны Сергей Шойгу утром 21 сентября заявил о потребности в привлечении на службу порядка 300 тысяч граждан. В первую очередь пообещали набирать мужчин, уже имеющих боевой опыт.


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