Агапитова обратилась в Роспотребнадзор после жалоб жителей на сотовую вышку

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова изучила жалобы жителей Калининского района, которые недовольны установкой вышки сотовой связи в рискованной, как они считают, близости от жилой застройки и социальной инфраструктуры. Опасающиеся последствий электромагнитного излучения жители улицы Вавиловых рассказали правозащитнице, что базовая станция связи расположена прямо на тротуаре, по которому детей водят в садик.

От детского сада №23 вышку отделяет всего 28 метров, в связи с чем Агапитова сочла обоснованным беспокойство граждан. Она также поддерживает стремление депутатов ЗакСа добиться более тщательного санитарно-эпидемиологического контроля за размещением и эксплуатацией радиоэлектронных средств. Одобряя соответствующее обращение депутатов к премьер-министру, уполномоченная по правам человека при этом указывает на одно важное для нее обстоятельство.

"У кого-то может сложиться впечатление, что пока данное предложение не реализовано на уровне федерального законодательства, сделать ничего нельзя, на самом же деле это не так. У того же Роспотребнадзора есть полномочия реагировать на обращения и жалобы. Если у жителей домов по соседству с сотовыми вышками либо государственных органов есть сомнения в их безопасности, ведомство обязано провести проверку", - приводится речь омбудсмена на ее сайте.

В качестве помощи жителям улицы Вавиловых Агапитова обратилась в Восточный территориальный отдел регионального управления Роспотребнадзора с просьбой замерить уровень излучения рядом с домом №5 и уже упоминавшимся детским садом №23.