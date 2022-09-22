RT: Против Навального возбуждено новое уголовное дело из-за призывов к весенним митингам

Оппозиционный политик Алексей Навальный, пребывающий в колонии строгого режима, стал фигурантом нового уголовного дела, утверждает Russia Today.

В издании заявили, что очередной виток уголовного преследования Навального касается некой "преступной деятельности", которой он якобы занимался в стенах колонии.

"События, по итогам которых против Навального будут выдвинуты новые обвинения в экстремизме, происходили весной этого года. Согласно материалам дела, тогда руководство ФБК* и лично его основатель призывали своих сторонников выходить на несогласованные митинги против проведения специальной военной операции", - пишет RT.

Напомним, в конце февраля и начале марта во многих российских городах действительно проходили пацифистские акции. Отметим, что в апреле сообщалось, что с конца февраля по делам о протестах в Петербурге арестовали более 900 человек. Немногим ранее в КоАП и Уголовный кодекс внесли статьи о фейках и дискредитации российской армии.