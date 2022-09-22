В Минобороны РФ подтвердили обмен военнопленными с Украиной

Россия и Украина договорились об обмене военнопленными: информацию об этом подтвердили в руководстве Министерства обороны РФ. Сообщение ведомства приведено в его официальном Telegram-канале.

"В результате сложного переговорного процесса по обмену, сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность", – утверждает официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Освобождённые из плена российские военнослужащие уже находятся на территории России. Их разместили в подведомственных Минобороны госпиталях, всем оказывают необходимую помощь. Им также дали возможность связаться с родственниками.

Напомним также, что днём ранее, 21 сентября, глава Минобороны Сергей Шойгу впервые с марта рассказал о боевых потерях России в ходе спецоперации. По его словам, погибли 5 937 человек.